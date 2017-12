Estado paga nesta quinta-feira servidores que ganham até R$ 2 mil

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou para a próxima quinta-feira, 21, o pagamento dos salários de novembro dos servidores de todas as categorias que ganham até R$ 2 mil. Servidores ativos, inativos e pensionistas deverão ter os recursos depositados em conta até o final do dia.

A folha dos servidores que recebem até R$ 2 mil conta com 32.504 pessoas, pouco mais de 30% dos servidores estaduais.

O estado não informou, porém, quando serão pagos os salários dos servidores que recebem acima de R$ 2 mil. A data do pagamento das demais faixas salariais só será divulgada de acordo com a disponibilidade de recursos.

Em nota, o Governo afirma que espera receber transferências extraordinárias do Governo Federal para auxiliar na regularização da folha.