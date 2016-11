Estado convoca servidores aposentados e pensionistas para recadastramento

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (Ipern) está convocando os servidores aposentados e pensionistas aniversariantes dos meses de setembro e outubro que não fizeram o recadastramento, para que atualizem os dados cadastrais e evitem o bloqueio do pagamento do benefício previdenciário.

No mês de setembro dos 3.724 beneficiários, que fizeram aniversário, cerca de 200 aposentados e 85 pensionistas não fizeram o recadastramento e, terão o próximo pagamento bloqueado até que atualizem a situação cadastral junto ao Ipern.

O instituto enviou correspondência aos beneficiários convocando para que fizessem o recadastramento dentro do mês de aniversário. O recadastramento poderá ser feito na sede do IPERN, que funciona na Rua Jundiaí, nº 410, no Tirol (Natal), nas agências de Mossoró, Currais Novos e Caicó.

Os beneficiários podem ainda procurara atendimento nas unidades que funcionam nas Centrais do Cidadão nos municípios de Parnamirim, Pau dos Ferros, Alexandria, Caraúbas, Assú, Santa Cruz, Nova Cruz, João Câmara, São Paulo do Potengi, São José de Mipibú, Macaíba, Ceará-Mirim e Alto do Rodrigues.

Aposentados e pensionistas, que residem em outros Estados podem fazer o recadastramento através do site do Ipern, obtendo o formulário no link de recadastramento. Nesses casos, é necessário imprimir e reconhecer a firma com assinatura presencial em Cartório, anexar cópias autenticadas do RG, CPF, comprovante de residência e enviar à sede do IPERN através dos Correios. Para pensionistas é necessária também a cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento, atualizada em um ano.

Os que não puderem comparecer por problemas de saúde, idade ou locomoção, deverão nomear um representante através de procuração pública, ou solicitar, apresentando atestado médico, visita ao local onde se encontra o segurado.

O recadastramento é obrigatório e deve ser realizado anualmente, dentro do mês do aniversário do segurado. O objetivo é manter os dados cadastrais atualizados e evitar pagamentos indevidos de benefícios.