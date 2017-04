Estado convoca quase 800 professores aprovados em concurso de 2015

O governo do Rio Grande do Norte publicou na edição do Diário Oficial do Estado deste sábado, 08 de abril, a convocação de 797 professores aprovados no concurso público realizado no ano de 2015.

“O Diário Oficial de hoje traz uma publicação especial e muito aguardada: a convocação de 797 professores. Durante a semana, continuaremos com a convocação para o suporte pedagógico. Em pouco mais de 2 anos de governo, já convocamos 4.200 professores. Um número recorde, que mostra o compromisso do nosso governo em oferecer ensino de qualidade aos nossos jovens. À todos os convocados de hoje, sejam bem-vindos!”, afirmou o governador Robinson Faria nas redes sociais.

Os candidatos convocados devem apresentar o diploma de conclusão de curso exigido para o cargo, além de cópias do RG, CPF, comprovante de residência, do título de eleitor e da declaração de quitação eleitoral, da carteira de trabalho, da certidão de nascimento ou casamento. É preciso ainda apresentar Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e dados bancários, entre outros documentos.

Os documentos exigidos pelo Governo do Estado devem ser entregues nas Diretorias Regionais de Ensino e Cultura (Direcs) para as quais os candidatos foram aprovados.

Com a convocação dos aprovados no concurso de 2015, o Estado espera combater o problema da falta de docentes nas escolas públicas estaduais, sobretudo em áreas como Matemática, Física e Química.