Estado começa instalação de bloqueadores de celular na Penitenciária de Alcaçuz

Governo do Estado iniciou esta semana a instalação de bloqueadores de celulares na Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes, conhecida como Penitenciária de Alcaçuz, a maior unidade prisional do Rio Grande do Norte, localizada no município de Nísia Floresta. O sistema também deve ser implantado na Cadeia Pública de Nova Cruz.

De acordo com reportagem publicada no jornal Tribuna do Norte, empresa Neger está realizando a marcação dos pontos onde serão instaladas as torres nos cinco pavilhões de Alcaçuz. Ao todo, 10 torres serão instaladas em todo perímetro da penitenciária.