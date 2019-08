Estação das Artes recebe Auto da Liberdade entre os dias 26 e 29 de setembro

O Auto da Liberdade, que teve sua primeira edição em 1999, está voltando ao seu local de origem, a Estação das Artes Eliseu Ventania. Sob o comando de Marcelo Flecha o espetáculo será encenado entre os dias 26 e 29 de setembro, dentro da programação da Festa da Liberdade.

Diariamente, a programação na Estação das Artes tem início às 19h. A Festa da Liberdade se encerra no dia 30 de setembro com o Cortejo da Liberdade, o tradicional desfile de 30 de setembro.

Os ensaios do Auto da Liberdade tiveram início no dia 8 de agosto, e acontecem na quadra da Escola de Artes de Mossoró, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 17h às 20h. Além de atores profissionais e representantes da comunidade, o espetáculo contará com a participação em cena de coral de crianças, e diferentes entidades e organizações da cidade, entre elas o Tiro de Guerra e a Maçonaria.

Com direção geral de Marcelo Flecha e assistência de direção de Luciana Duarte, Dionísio do Apodi e Tony Silva; produção de Messias Gomes e assistente de produção Gilka Leonardo; a equipe do Auto da Liberdade conta ainda figurino de Marcos Leonardo, cenário de Damásio Costa, coreografia de Abraão Morais, Hykaro Mendonça e Adriana Katia.,

