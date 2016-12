Especialistas discutem o impacto da dengue, chikungunya e Zika para a Saúde no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) promove, de 12 a 14 deste mês, o Seminário Norteriograndense sobre arboviroses e suas complicações, o II Fórum Temático da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e o V Encontro Intersetorial de Enfrentamento à Microcefalia no Rio Grande do Norte. O evento será realizado no auditório da Reitoria na UFRN, em Natal.

Profissionais de saúde de diversas partes do Brasil se reunirão em Natal para discutir a possibilidade de uma tríplice epidemia no país provocada pela dengue, chikungunya e pela Zika, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Também discutirão o consequente aumento de nascimentos de crianças com manifestações neurológicas e malformações congênitas, dentre elas a microcefalia.

Em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o evento vai reunir especialistas de diversos órgãos de saúde pública do país, a exemplo do Laboratório Evandro Chagas do Pará, referência mundial como centro de excelência em pesquisas de arboviroses.

Programação do evento

Segunda-feira – 12 de dezembro

08h: Credenciamento

08h30: Solenidade de abertura

09h: Conferência de abertura

As arboviroses no Brasil e os desafios para a saúde pública com Carlos F. C. A. Melo (OPAS)

09h45: Mesa Redonda I – Epidemiologia das Arboviroses, Mediadora: Fátima Ximenes (UFRN)

10h: Situação Epidemiológica das Arboviroses Urbanas com Rodrigo Frutuoso PNCD/SVS/MS 10:30 Situação Epidemiológica das Arboviroses Silvestres com Renato Vieira Alves – GT Arboviroses/SVS/MS

11h: Novas alternativas para o controle do Aedes aegypti com Paulo César da Silva PNCD/SVS/MS

11h30: Debate

12h30: Intervalo para almoço

14h: Mesa Redonda II – Aspectos Clínicos e Terapêuticos das Arboviroses, Mediadora: Selma Jerônimo (IMT/UFRN)

14h: Aspectos clínicos e terapêuticos: Dengue Com Manoella do Monte Alves (HUOL/UFRN)

14h30: Aspectos clínicos e terapêuticos: Zika Com Luiz Alberto Carneiro Marinho (DINFEC/UFRN)

15h: Aspectos clínicos e terapêuticos: Chikungunya por Melissa Barreto Falcão (Feira de Santana/BA)

15h30: Aspectos clínicos e terapêuticos: Febre Amarela por João Barberino Santos (Núcleo de Medicina Tropical/UnB)

16h: Debate

Evento Paralelo: Exposição de Trabalhos Técnico-científicos: Oportunizar as universidades e também aos pesquisadores um local onde eles possam expor seus trabalhos de pesquisa, projetos, mesa para distribuição de cartilhas e materiais educativos.

II Forum Témático da rede de cuidados à pessoa com deficiência: “O Jeito Cer de Ser”

Público: Gestores, coordenadores e técnicos dos serviços habilitados e em processo de habilitação pelo Ministério da Saúde em CER

Terça-feira 13 de dezembro

8h30: Conferência Arboviroses: O que dizem os números com Roberto Leica (DANTPS/MS)

09h20: Mesa Redonda III – Diagnóstico e Investigação de casos suspeitos de Arboviroses, Mediadora: Lara de Melo Barbosa Andrade (CCET/ UFRN)

09h30: Pesquisa de Arboviroses no RN por Josélio Maria Galvão Araújo (UFRN)

10h: Diagnóstico laboratorial (Dengue, zika, chikungunya e febre amarela) por Lívia Carício Martins (IEC/PA)

11h: Investigação e encerramento de óbitos suspeitos de arboviroses por Emerson Luiz Lima Araújo (SVS)

11h30: Debate

14h: MOMENTO CULTURAL: Grupo de teatro Arte Circular Interativo

14h30: MESA REDONDA IV – As Arboviroses e as Síndromes Neurológicas, Mediador: Fernando Suassuna (UnP)

14h30: Mielites por Marcelo Marinho Figueiredo (DMI/HUOL/UFRN)

15h: Encefalites por Paulo Santiago de Morais Brito (DMI/HUOL/UFRN)

15h30: Síndrome de Guillian Barré por Mário Emílio Teixeira Dourado Júnior((DMI/HUOL/UFRN)

16h: Debate

II Forum Témático da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: “O Jeito Cer de Ser”

08h: Credenciamento

08h30 às 09h30: Rede de cuidados a pessoa com deficiência e seus dispositivos por Odilia Brigido de Sousa (MS)

09h35 às 10h35: Gestão: Centros Especializados em Reabilitação e Habilitação por Marilene Soares da Silva/SESAP

10h40: Intervalo

10h50 às 12h20: Oficina: Cer e os Processos de Trabalho: Que Rede é Essa? com Acácia Marília, Bárbara Farias e Sheyla (COES/SESAP)

