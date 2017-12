Especialista dá dicas de segurança para viagens de férias e de fim de ano

O fim de ano é, para muitas pessoas, a maior oportunidade de tirar alguns dias com a família ou amigos em busca de descanso. Entretanto, é preciso atenção, pois o número de furtos ocorridos a residências, apartamentos, condomínios e empresas costumam aumentar.

Para ir e voltar com tranquilidade, alguns cuidados preventivos devem ser tomados. Seja em trânsito, no destino escolhido ou na volta para casa, os cuidados com a segurança não devem ser esquecidos. A fim de ajudar a evitar furtos e roubos, os especialistas da Gocil Segurança e Serviços dá dicas simples e preventivas de segurança para que as férias sejam aproveitadas da forma mais segura possível.

Segurança para sua residência:

Evite falar sobre a viagem próximo a desconhecidos;

Ao sair de viagem, verifique sempre se as portas e os portões estão bem fechados. Evite correntes com cadeados virados para o lado de fora da casa;

Não deixe luz acesa na tentativa de fazer parecer que tem gente na casa. Esta atitude pode ter o efeito contrário, afinal, como justificar luzes acesas durante o dia, por vários dias seguidos?;

Se possível, instale alarmes, sensores de presença ou outro dispositivo de segurança;

Suspenda a entrega de revistas e jornais ou peça para alguém de confiança os recolher;

Desligue a chave-geral e o registro de água para evitar surpresas desagradáveis;

Deixe seus contatos com um vizinho de confiança para que seja encontrado caso aconteça algo durante sua ausência;

Ao voltar, caso existam sinais de arrombamento, não entre em casa. Chame a polícia imediatamente.

Segurança para seu veículo:

Faça um planejamento da viagem sabendo os locais por onde vai passar;

Evite estacionar na rua, especialmente em locais com pouco movimento e pouca iluminação. Sempre que possível, opte por estacionamentos com seguro;

Verifique sempre se os vidros estão fechados e as portas travadas quando estacionar;

Não deixe objetos à vista. Utilize o porta-malas;

Evite exposição de objetos que identifique locais que frequenta ou mora, como adesivos de faculdade, condomínio e academia, por exemplo;

No trânsito, ao parar atrás de um veículo, mantenha distância o suficiente para realizar uma possível manobra rápida;

Se, ao voltar, encontrar alguém mexendo no seu veículo, não se aproxime. Busque ajuda;

Evite se aproximar de seu veículo com as chaves na mão.

Segurança nos locais de destino: