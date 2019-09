Espanha oferece ao Brasil experiência com “cidades inteligentes”

Empresas espanholas ofereceram nesta quinta-feira ao Brasil as suas experiências com “cidades inteligentes”, um modelo que, segundo especialistas, é cada vez mais necessário para lidar com os problemas derivados da crescente urbanização no país.

Os desafios gerados pelo aumento da população urbana brasileira e possíveis soluções foram debatidos na jornada “Cidades Inteligentes e Sustentáveis”, organizada pelo ICEX Espanha Exportação e Investimentos, órgão público encarregada de promover a internacionalização das empresas espanholas e o investimento estrangeiro.

Agência Brasil