Escultura de Santa Luzia permanecerá erguida na Avenida Presidente Dutra

Uma das novidades lançadas no Mossoró Terra de Luz no final do ano passado, a escultura de Santa Luzia, caiu no gosto dos mossoroenses, devotos e turistas que visitam o município. Devido ao sucesso de visitações e sendo um símbolo da cidade, a imagem luminosa da padroeira permanecerá erguida na Praça Duque da Caxias, na Avenida Presidente Dutra.