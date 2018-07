Escritório do Empreendedor é oficialmente inaugurado em Mossoró

Em funcionamento há cinco meses em Mossoró, o Escritório do Empreendedor (EE) já se consolidou como um espaço de integração dos órgãos de legalização e licenciamento de empresas. O projeto do Governo do Estado, administrada pela JUCERN – Junta Comercial do Estado do RN, foi entregue oficialmente na tarde deste sábado (30), pelo governador Robinson Faria.

Esta é a segunda unidade inaugurada no RN. De 2015 até hoje já foram abertas cerca de 20 mil empresas no nosso Estado, a maioria delas no tempo recorde de apenas 24h – o que antes podia levar mais de 200 dias.

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, José Carlos, o EE é fundamental tanto para cidade quando para os municípios vizinhos. “Eu já fui atendido no EE e me chamou atenção a agilidade do serviço. E o fato de estar localizado em um shopping proporciona um horário estendido, trazendo mais comodidade para os empreendedores de todo o Oeste Potiguar “, ressalta.

O EE foi idealizado pelo governador Robinson Faria ainda em 2016 e tem como principal objetivo desburocratizar os passos de quem pretende abrir o próprio negócio. “Mossoró é uma cidade polo do nosso Estado, por isso nossa preocupação em trazer essa iniciativa tão moderna para o Oeste Potiguar. A aposta no empreendedorismo é uma aposta no crescimento econômico” lembra o chefe do Executivo estadual.

Em quatro meses, o EE de Mossoró já registrou quase cinco mil atendimentos, entre pedidos e entregas de cópias de inteiro teor, solicitação de alvará de funcionamento provisório e definitivo e requisição de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.

No EE, o empreendedor também pode obter orientação e tirar dúvidas. Apenas no último mês, foram 1.750 pessoas atendidas, uma média três vezes maior do que a registrada em janeiro, quando entrou em funcionamento. Atualmente, os clientes que vão ao espaço têm o atendimento concluído num prazo médio de cinco minutos.

“A gente sempre ressalta que aquele empreendedor que busca se formalizar tem muito mais benefícios e mais chance de ter uma continuidade no ramo, então buscamos sempre modernizar o registro empresarial e diminuir a burocracia. Esse é um papel estratégico dos órgãos de registro para fomentar a economia”, pontua Sâmya Bastos, presidente da Jucern.

Estão presentes no EE os seguintes órgãos: Jucern, Receita Federal, Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária (Suvisa), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Tributação (SET), Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idiarn), Instituto de Gestão das Águas do Estado (Igarn), Secretaria de Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria de Tributação Municipal e Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo.

Em Natal, o Escritório do Empreendedor funciona de terça a sexta, das 9h às 19h (às segundas, das 12h às 18h), no Shopping Via Direta. Já em Mossoró, o atendimento é das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira, no Partage Shopping.

A entrega contou com a presença da prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, além de gestores e integrantes do setor econômico.