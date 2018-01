Escritório do Empreendedor de Mossoró inicia atividades na próxima terça-feira (9)

O Governo do RN por meio de uma parceria com a iniciativa privada, a nova unidade do EE vai funcionar no Partage Shopping, das 10 às 19h, com início das atividades marcado para a próxima terça-feira (09).

A primeira unidade, em funcionamento no Shopping Via Direta, em Natal, reúne atualmente os serviços de 13 órgãos presentes no processo de abertura, alteração e baixa de empresas. O objetivo é oferecer tudo em um só local.

Inicialmente, estarão presentes no EE de Mossoró os seguintes órgãos: Jucern, Receita Federal, Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária (Suvisa), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Tributação (SET), Instituto de Dedesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idiarn), Instituto de Gestão das Águas do Estado (Igarn), Secretaria de Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria de Tributação Municipal e Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo.

O Escritório do Empreendedor pretende desburocratizar o ambiente de negócios. Para a presidente da Jucern, Sâmya Bastos, os órgãos de registros precisam apostar na modernização de seus serviços.

“Sabemos que tanto a Junta Comercial, quanto os demais órgãos de registros tem uma função estratégica de facilitar a vida do empreendedor para contribuir com o desenvolvimento econômico”, pontua.

Só a unidade descentralizada da Jucern em Mossoró é responsável por cerca de 1.800 atendimentos por mês, prestando serviço a diversas cidades da região, como Governador Dix-Sept Rosado, Caraúbas, Apodi, Felipe Guerra, Martins, Campo Grande, Janduís e Upanema.

Com a Unidade do Escritório do Empreendedor será possível ampliar esse serviço, agilizando ainda mais o registro empresarial no Estado.