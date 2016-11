Escritora lança romance com temática que aborda violência contra a mulher

Será lançado na noite deste sábado, 26, o livro O Lago.

O romance de estreia da escritora micaelense Sidy Batalha será lançado às 19h na Escola Municipal Avelino Pinheiro, em São Miguel, Alto Oeste do estado.

O livro tem 200 páginas e recebe a marca da editora Schoba.

“O Lago é um romance que fala sobre decepções, amor, amizade, medo, recomeço, esperança e vida”, destaca a autora.

Sidy Batalha abordou um importante tema no desenrolar da trama. A violência contra a mulher é abordada na narrativa, com destaque para a postura do agressor e a prática da violência são incorporadas aos padrões sociais disciplinadores.

“Na obra, o narrador desnuda de maneira engenhosa as sutilezas da violência emocional, física e psicológica pela qual a personagem feminina passa. Assim, o enredo é construído por meio da elaboração de um jogo de poder no qual o cotidiano doméstico vai se transformando em um ritual macabro de hostilidade” reforça a escritora.

Após meses de trabalho e espera, o lançamento do livro O Lago consagra uma trajetória de sucesso na curta carreira da micaelense, com publicações e premiações por produções literárias em vários estados do Centro Sul.

“A publicação desse livro é a realização de um grande sonho. Além disso, por meio da minha obra, levo o leitor a uma profunda reflexão sobre a violência doméstica” conclui.

O livro está a venda no site da editora no site https://editoraschoba.com.br/ e com a autora.