Escritor Marcos Ferreira lança 2ª edição do livro “A hora azul do silêncio”

O escritor mossoroense Marcos Ferreira lança nesta sexta-feira, 11 de novembro, a 2ª edição do livro “A hora azul do silêncio”, obra vencedora dos “Prêmios Literários Cidades de Manaus”, na categoria de melhor livro poesia, no ano de 2006 e que continua rendendo prêmios ao escritor. O lançamento será realizado nos jardins da Tv Cabo Mossoró (TCM) às 20h.

“A Hora Azul do Silêncio” conta com 60 poemas escritos por Marcos Ferreira. Em 2006, A Hora Azul do Silêncio foi publicada pela editora da Universidade Federal do Amazonas, com prefácio do potiguar Vicente Serejo e orelhas do poeta amazonense e e ex-presidente da Academia de Letras do Amazonas Élson Farias.

Já a 2ª edição contará com o selo da editora mossoroense Queima Bucha e da Verboletras, e com depoimentos como o do ex-secretário executivo do Conselho de Cultura de Manaus, Jaime Pereira, e do jornalista mossoroense Ivanaldo Xavier.

Marcos Ferreira e histórico de premiações

Natural de Mossoró, Marcos Ferreira de Sousa é um dos mais relevantes e premiados talentos da nova geração de escritores potiguares, com trabalhos reconhecidos e elogiados por críticos literários de várias partes do País. Possui obras inéditas nos gêneros conto, romance, poesia e crônicas. Além dos livros, já publicou de textos em revistas, jornais e antologias por todo o país.

Entre outras premiações, venceu duas vezes seguidas o concurso nacional de literatura “Prata da Casa”, realizado pela Petrobras em Salvador e no Rio de Janeiro, além do “Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho” e o concurso “Um Soneto para Vinicius de Moraes”, da Editora Companhia das Letras, de São Paulo.

“Gosto do que faço e mantenho produção constante. Para mim é um orgulho levar o nome de Mossoró e do Rio Grande do Norte para a cena literária nacional, mostrando que aqui se produz coisas de qualidade, mesmo com a falta de incentivos para a Cultura”, conta o escritor.

Em 2006, com A Hora Azul do Silêncio, conquistou a primeira colocação nos “Prêmios Literários Cidade de Manaus”, categoria Melhor Livro de Poesia, obra lançada no ano seguinte pela editora da Universidade Federal do Amazonas.

Quando disputou os “Prêmios Literários Cidades de Manaus” na categoria de melhor livro poesia-2006, o escritor mossoroense concorreu com mais de 200 escritores de vários estados brasileiros.

O escritor mossoroense também já venceu os concursos Professor Vingt-Un Rosado no ano 2001 e foi finalista do “Prêmio Sesc de Literatura” no ano de 2005 com o livro de contos “Grosso Calibre.”

Conquistas recentes

Nos últimos dois meses, o escritor mossoroense conquistou três importantes resultados na carreira. Após uma peneira com 1.014 poetas de diversos recantos do País, seu soneto “Escrever” ficou entre os quinze finalista do “XVIII FestCampos de Poesia Falada”, da cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.

Ainda na cidade de Campos, entre 1.208 contistas brasileiros, seu conto “Via Crucis” (texto totalmente sem verbos) conquistou a segunda colocação no “Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho”.

Recentemente, outra vez representando Mossoró e o Rio Grande do Norte em um evento de âmbito nacional, Marcos Ferreira teve o seu poema “Extrema-unção” escolhido como um dos vencedores do concurso “Um Soneto para Vinicius de Moraes”, promovido pela Editora Companhia Das Letras, de São Paulo. “Extrema-unção” é mais um dos poemas de A Hora Azul do Silêncio.

“Escrever é uma paixão e o conselho que eu dou para quem quer escrever é ler. Ninguém nasce sabendo, é preciso se cercar de boas referências, conhecer o que é produzido na literatura local e nacional, e assim ir aprendendo com a prática, eliminando os erros”, declara Marcos Ferreira.

Interessados em adquirir o livro A Hora Azul do Silêncio podem fazê-lo durante o lançamento ou encomendar através do e-mail do autor ([email protected]).