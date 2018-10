Escritor Clauder Arcanjo toma posse na Academia de Letras do Brasil

O escritor cearense-potiguar Clauder Arcanjo toma posse na Academia de Letras do Brasil (Brasília/DF), no próximo dia 1º de novembro. Clauder, atual presidente Instituto Cultural do Oeste Potiguar (Icop), irá ocupar a cadeira XXXI, cujo patrono é o escritor Marcos Rebelo, e antes ocupada pelo mestre norte-rio-grandense Renard Perez.

A cerimônia de posse será realizada na Associação Nacional de Escritores (ANE), em Brasília, às 20h, e terá saudação proferida por Edmílson Caminha.

Antonio Clauder Alves Arcanjo, nascido em Santana do Acaraú-CE, é engenheiro, professor, contista, poeta, cronista, resenhista literário e colaborador de sites, revistas e jornais de várias partes do País. Na imprensa potiguar, publicou textos nos jornais Gazeta do Oeste e O Mossoroense.

Seu primeiro livro, uma reunião de contos intitulado “Licânia”, foi publicado em 2007. Já “Lápis nas veias” (minicontos) foi lançado em 2009. O primeiro livro de poemas, “Novenário de espinhos”, foi publicado em maio de 2011.

No ano de 2016, Clauder Arcanjo, que mora em Mossoró desde 1986, recebeu o título de cidadão potiguar pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Já em 2017 foi eleito para ocupar a cadeira de nº 12 da Academia Norte-Riograndense de Letras (ANL).