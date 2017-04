Escolas ligadas à igreja católica param atividades em protesto contra reforma da previdência

As escolas administradas pela igreja católica, vão parar as atividades nesta sexta-feira em apoio a greve geral encabeçada por sindicatos de classe de todo o País, contra a Reforma da Previdência que encontra-se em andamento.

A articulação que foi encaminhada em cidades como Natal, Mossoró e Caicó, já foi comunicada aos pais dos alunos matriculados, com os devidos esclarecimentos.

Em Mossoró o padre Charles Lamartine, diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia, assinou comunicado emitido nesta quinta-feira confirmando a paralisação. Comunicado similar foi assinado pela diretora geral do Colégio Sagrado Coração de Maria, Maria Zelândia da Silva.

O comunicado esclarece as razões da paralisação, e destaca que não haverá prejuízo ao calendário escolar. Segundo o comunicado do Colégio Diocesano, as atividades previstas para esta sexta-feira serão transpostas para o dia 2 de maio. O dia de paralisação será reposto em data a ser definida pela direção.

A iniciativa é apenas uma das ações articuladas pela igreja católica como objetivo de fortalecer a resistência as mudanças que estão sendo propostas pelo Governo Federal.

Durante as celebrações religiosas realizadas no estado, os padres tem direcionado uma atenção especial para a reforma com o intuito de esclarecer a população e ampliar a pressão na classe política.