Escola realiza “Noite da Liderança” com apresentações de alunos

Resiliência, empatia, proatividade, responsabilidade. Nas duas últimas noites, quarta e quinta-feira, essas foram as palavras de ordem no Complexo Educacional Contemporâneo. A “Noite da Liderança”, realizada em suas duas unidades, Cidade Verde e Lagoa Nova, reuniu alunos do 4º e do 5º ano que participam do Projeto Liderança que apresentaram seus projetos e ações para familiares e comunidade.

Nas apresentações, os alunos expuseram mostra de vídeos e fotografias, seus planos de ações sociais e projeto “pegue e pague”, voltado à gestão com princípios. O Projeto Liderança trabalha desde cedo na formação pessoal e social dos alunos por meio de ações, reflexões e campanhas. Trabalhando o protagonismo, a escola desenvolve a construção de competências rumo à liderança pessoal para formar pessoas que façam a diferença na sociedade. Com isso, os alunos avançam na autoconfiança e trabalho em equipe na busca por solucionar problemas baseados na comunicação e no respeito.