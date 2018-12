Escola de Pole Dance cria um festival de dança em Natal

Pela primeira vez, Natal vai receber um festival dedicado ao Pole Dance. O evento está marcado para o dia 02 de fevereiro, no Ginásio da Maurício de Nassau, a partir das 18h. Durante o Athletic Pole Dance Festival, as alunas do esporte irão apresentar o que aprenderam nos dois anos de escola, fundada pela pole coach Débora Oliveira.

O Pole Dance é um termo em inglês, que significa, literalmente, dança do poste. Existem vários indícios de onde originou o esporte, alguns relatam que surgiu através do mallakhamb, a yoga praticada em um poste de madeira e com cordas na Índia. Ou através de apresentações burlescas no Moulin Rouge, na França, e em circos americanos durante a crise econômica de 1929.

“O pole dance pra mim é muito mais que uma dança ou um esporte, ele tem a capacidade de resgatar auto estima e até mesmo vidas. Todos os benefícios físicos e psicológicos que conquistei ao conhecer o pole foram o que me motivaram para levar esse sentimento a outras pessoas independente da sua história ou biótipo físicos”, afirma Débora Oliveira.