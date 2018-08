Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire lança edital para cursos de Iniciação Musical

A Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire, do Departamento de Artes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), lança Edital de seleção de vagas para cursos de Iniciação Musical, Formação Musical Básica I e Formação Musical Básica II.

O ingresso na Iniciação Musical será realizado por meio de sorteio público e entrevista. Poderão fazer inscrição os interessados com idade entre 7 e 10 anos. A inscrição será realizada, exclusivamente, através de FORMULÁRIO ELETRÔNICO, no período de 7 a 16 de agosto de 2018. São oferecidas 60 vagas divididas em quatro turmas. O sorteio público será realizado no dia 20 de agosto de 2018, às 9h, no auditório do DART, localizado no bloco de Música, no Campus Central da UERN. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia, a partir das 15h. As entrevistas ocorrerão no dia 21 de agosto e o resultado final está previsto para o dia 27 de agosto.

A seleção para o curso de Formação Musical Básica I, com oferta de 36 vagas, também será realizada por meio de sorteio e entrevista. A inscrição ocorrerá no período de 7 a 16 de agosto de 2018, por meio de FORMULÁRIO PRÓPRIO.

O ingresso ao curso de Formação Musical Básica II será por meio de prova teórico-prática, que será realizada no dia 23 de agosto. As inscrições ocorrem no mesmo período – de 7 a 16 de agosto de 2018, por meio de FORMULÁRIO.

No ato da inscrição o candidato deve fazer opção pelo instrumento desejado e o turno que poderá estudar, mediante disponibilidade de vagas para cada instrumento e turno. São oferecidas 19 vagas.

A matrícula dos alunos aprovados será realizada entre os dias 28 e 31 de agosto, na secretaria da Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire, localizado no bloco de Música do Campus Central da UERN, em Mossoró, entre 8h e 11h e das 14h às 17h com a apresentação de comprovante de depósito feito diretamente no caixa ou transferência bancária no valor de R$ 100,00.

Para todos os cursos o depósito/transferência deverá ser realizado na seguinte Conta:

BANCO DO BRASIL

Favorecido: UERN-FUNDO PROEX

Ag: 4687-6

CC: 16892-0

CNPJ: 08.258.295/0001-02

Não serão aceitos depósitos realizados através de envelope em terminais de caixa eletrônico.

EDITAL

ERRATA ao Edital

Fonte: UERN