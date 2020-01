Escola de Artes inicia período de matrículas em 5 de fevereiro

A Escola de Artes de Mossoró vai iniciar no dia 5 de fevereiro o período de matrículas. Dias 5 e 6 serão voltados à renovação dos veteranos. De 11 a 14 será a vez dos novatos. Para a matrícula são necessárias as cópias dos documentos pessoais e uma foto 3×4.

Serão abertas as vagas em cursos nas áreas de Dança (Jazz e Balé), Música (Violão, Teclado, Bateria, Musicalização Infantil, Formação de Conjunto, Técnica Vocal e Coral), Artes Visuais (Pintura de Observação e Iniciação ao Desenho), e Teatro para iniciantes e veteranos.

O diretor da Escola de Artes, Boanerges Perdigão, faz um convite à sociedade para que conheçam o espaço. “É importante que as pessoas possam ir até a Escola para conhecer o local, as salas, o que temos a oferecer. É um equipamento voltado para a população e com aulas gratuitas. Vale a pena conhecer”, disse.

A Escola de Artes está em período de recesso neste mês de janeiro e suas atividades serão retomadas em fevereiro.