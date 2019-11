Escola de Artes inicia Mostra “Sonhar é preciso” no Teatro Dix-huit Rosado

Com o tema “Sonhar é Preciso” a Escola de Artes de Mossoró deu início ao seu ciclo apresentações no palco do Teatro Dix-Huit Rosado. Na tarde deste domingo, 03, os alunos da turma de teatro mostraram seu talento e o resultado do trabalho que foi realizado durante todo o ano na Escola.

A Mostra teve início neste domingo e contará ainda com apresentações nos dias 21, 22 e 24 de novembro com apresentações das modalidades de dança, música e balé. “Antes nós tínhamos apenas um dia de apresentação, mas com a ampliação das modalidades e da quantidade de alunos tivemos que dividir e esse ano serão 4 dias de apresentações”, disse Boarnerges Perdigão, diretor da Escola de Artes.

Antônia Galvão compareceu ao teatro acompanhada de toda a família para assistir a sobrinha que se apresenta pela vez junto aos colegas da sua turma de Teatro. “Ela adora as aulas, estava bem ansiosa pelo dia de hoje. Ela tá na Escola desde o início do ano e é muito satisfeita. Os professores são muito competentes e estão todos de parabéns com esse trabalho com as crianças”, disse.

A apresentação teve a participação de cerca de 50 alunos, entre crianças e adolescentes. O espetáculo contou com quatro atos com interpretações musicais, textos da história de Mossoró e também citações do poeta e cordelista mossoroense, Antônio Francisco. Em algumas peças do figurino também esteve presente a arte do professor de artes visuais da Escola e artista plástico, Carlos Careca.

Após a apresentação a diretora teatral Luciana Duarte falou emocionada ao ver o resultado e desempenho dos alunos no palco. “Muito gratificante ver esse crescimento dos alunos. Muitos deles calados, cada um com algum problema. Eu fico emocionada porque é um resultado muito bonito desses meninos com dificuldades e ver crescendo a cada dia, eu to muito feliz!”, falou.

Maria Clara Souza, de 13 anos, faz parte do elenco da turma de teatro da Escola de Artes. Ela adorou a apresentação e disse que saiu tudo como o esperado. “Eu gostei muito, foi muito divertido e saiu tudo como a gente ensaiou. Eu gosto muito das aulas, sempre no dia de ir eu fico ansiosa porque eu amo muito o teatro”, falou.

As apresentações da Mostra da Escola Artes terão sequência nos dias 21, 22 e 24 de novembro, no palco do Teatro Dix-huit Rosado. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

Prefeitura de Mossoró