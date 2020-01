Escócia deve alcançar 100% de energias renováveis este ano

País europeu vem em um processo de substituição de toda energia suja por renováveis.

A Escócia planeja começar a utilizar 100% de fontes renováveis de energia até o final deste ano.

Scottish Renewables, uma organização ambiental, elaborou um relatório que acompanha o progresso das energias renováveis no país europeu.

O documento mostra que as energias renováveis da Escócia forneceram 76% do consumo de eletricidade com base nos dados reportados em 2018.

Esta porcentagem deverá continuar aumentando e chegará a 100% em um futuro próximo, visto que a Escócia está abandonando rapidamente o uso de combustíveis fósseis.

Os escoceses abandonaram completamente o carvão, fechando as portas da última usina do tipo no país em 2016.

Ainda resta apenas uma fonte de energia a partir de combustíveis fósseis, uma usina a combustão de gás em Aberdeenshire.

Na primeira metade de 2019, as turbinas eólicas da Escócia forneceram energia suficiente para abastecer todas as casas do país e milhões de casas no norte da Inglaterra, informa o site Gizmodo.

Fonte: Renova Midia