Equipe de Saúde deixa de atender a comunidade Maisa por falta de combustível

Moradores da Maisa, comunidade na zona rural de Mossoró, têm encontrado o posto de saúde da localidade fechado nestas últimas semanas do ano. A equipe de enfermagem não está prestando atendimento no local devido à falta de combustível para abastecer o transporte que faz o deslocamento dos profissionais de Mossoró até a Zona Rural.

“É muito descaso com a saúde da comunidade. A equipe de enfermagem mal vem por conta do problema com transporte. As pessoa madrugam nas filas para pegar uma das poucas fichas de atendimento, mas são avisadas depois que nem o médico e nem a equipe vem para a comunidade”, conta o morador Wesley Ramon.

Outro problema que afeta os atendimentos de Saúde na localidade são os atrasos no pagamento dos servidores municipais.

Questionada sobre o motivo da falta de atendimentos na Maisa, a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) declarou que o município têm enfrentado problemas financeiros, que tem afetado, desde o começo do mês passado, o abastecimento dos veículos que fazem o transporte das equipes de saúde.

Já sobre o pagamento dos servidores municipais, a PMM informa que depositou apenas os pagamentos dos que ganham até R$ 2 mil. Os trabalhadores que recebem acima deste valor só devem receber quando houver disponibilidade de verba nas contas da Prefeitura.