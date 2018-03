Envenenamento de ex-espião leva Reino Unido a expulsar 23 diplomatas russos

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anuciou que o Reino Unido expulsará 23 diplomatas russos pelo caso do espião russo envenenado na Inglaterra. May informou, ainda, que estão suspensos os contatos diplomáticos do mais alto nível com os russos, inclusive com a anulação da visita a Londres de Sergey Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia,.

“Muitos de nós olhamos para a Rússia pós-soviética com esperança. Queríamos uma melhor relação e é trágico que o presidente [Vladimir] Putin tenha escolhido agir assim”, disse May no Parlamento, com a Rússia, inclusive, se negando a dar explicações sobre o ocorrido.

Os diplomatas russos foram considerados “oficiais de inteligência não declarados”, e terão uma semana para abandonar o país. A Casa Real britânica também reagiu afirmando que nenhum de seus membros irá à Copa do Mundo, que será realizada na Rússia em junho e julho.