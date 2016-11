Entrevistas com vereadores

Os órgãos de comunicação estão entrevistando os vereadores que foram eleitos e reeleitos na cidade de Mossoró. Não deixa de ser interessante, pois, alguns deles ainda são desconhecidos do eleitor e passam a ter um primeiro contato com os que acompanham a cena política local. Entretanto, é possível observar que o papel do vereador não é bem compreendido pela população, o que pode ser confirmado a partir das perguntas que são dirigidas aos eleitos. Aliás, alguns deles estão acreditando que poderão, de fato, solucionar muito dos problemas que incomodam os que residem no município.

Costuma-se dizer que o Legislativo é o poder que pede e não o poder que pode. Dessa maneira, o vereador não tem condições de dizer que resolverá as questões relacionadas à saúde, segurança, educação e todos os demais que estão precisando de maior atenção por parte do Poder Público. Mas, é preciso atender ao eleitor que pensa diferente e quer saber o que cada um dos eleitos vai fazer em relação a esses problemas. Por isso mesmo é que essas entrevistas continuarão sendo realizadas.