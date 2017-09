Entidades realizam seminário em Mossoró sobre a Reforma Trabalhista

Na próxima sexta-feira, 15 de setembro, Mossoró recebe seminário sobre a Reforma Trabalhista. Com o tema “Modernização das Leis Trabalhistas – O que mudou? Por que mudou”, o evento terá palestra da consultora e especialista em relações do trabalho e Direito Constitucional, Sylvia Lorena de Teixeira Sousa, e do deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma na Câmara.

O seminário será realizado pelas entidades representativas das empresas, FIERN, FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN e terá início às 8h no Hotel Garbos, localizado na Avenida Lauro Monte, nº1301.

A consultora que será palestrante no evento, Sylvia Lorena, é advogada, gerente de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria e conselheira do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O seminário integra uma série de eventos que as entidades representativas de setores produtivos do Estado têm promovido em diversas regiões do Rio Grande do Norte. O primeiro sobre o tema ocorreu no dia 21 de agosto, no hotel Holliday Inn, em Natal, com mais de 1.200 participantes.

No dia 01 de setembro foi realizado o segundo seminário em Currais Novos, também promovido pela FIERN, em parceria com as demais federações, com palestras do advogado Marcelo de Barros Dantas, e do deputado federal Rogério Marinho.