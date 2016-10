Entidades realizam feira de adoção de animais no Partage Shopping neste sábado

Neste sábado, 08 de outubro, o Partage Shopping Mossoró, em parceria com o Movimento Mossoroense de Proteção de Animais, que reúne várias entidades como o Adote Mossoró, Cão Ternura e Abrigo Mossoró, realizam o “Pet Partage”, feira de adoção de cães e gatos resgatados das ruas. O evento será realizado no estacionamento do shopping das 16h às 20h.

Para adotar um pet, é preciso ser maior de 18 anos ou, se for menor, estar acompanhado por um responsável, e apresentar a cópia do RG e do comprovante de residência. Quem quiser também poderá ajudar doando rações e produtos de limpeza para as entidades que ajudam a cuidar dos animais abandonados. O evento não estará recebendo novos animais para adoção.

Ao todo, 20 cães e 20 gatos retirados das ruas e tratados pelas entidades de proteção aos animais atuantes em Mossoró estarão em busca de novos donos. Os animais que serão disponibilizados para a adoção, tanto os adultos quanto os filhotes, terão uma ficha descritiva e chegarão ao evento de banho tomado, os adultos castrados, prontos para ganhar um novo lar.

“Queremos contar com a participação de pessoas que queiram realmente assumir a responsabilidade de adotar esses animais”, explica Renata Furlan uma das integrantes do Movimento Mossoroense de Proteção dos Animais.

A adoção de pets, ao invés da compra de animais, vem sendo incentivada por parte dos grupos que fazem os resgates dos animais das ruas, principalmente com o objetivo de esclarecer que, além de bonitinhos e divertidos, é necessário estimular nas crianças e jovens, o senso de responsabilidade, a autoestima e a educação sentimental de quem decide adotar um animal.