Entenda como escolher os sapatos adequados para crianças

O desenvolvimento infantil não está ligado apenas aos conhecimentos que a criança absorve do mundo ao seu redor ou da boa alimentação que recebe. O vestuário é um fator que pode influenciar muito mais do que se pode imaginar, pois uma escolha inadequada do tipo de calçado pode atrapalhar no aprendizado do caminhar da criança mais nova ou mesmo causar dores nos pés em crianças maiores.

O doutor Pedro Henrique Mendes, que é coordenador do grupo de ortopedia pediátrica do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde, dá dicas de como escolher o melhor tipo de sapato para as crianças.

“Os calçados têm que ser do tamanho adequado para o pé da criança, eles devem ser flexíveis, ou seja, eles devem ser moles, macios. Os pais podem evitar, também, os calçados muito pesados, eles devem ser leves para que não atrapalhem a desenvoltura da criança. Quanto maior peso tiver o calçado, mais difícil vai ser pra criança andar. E a mães não devem ceder ao apelo das filhas e dar calçados com salto pra elas”.

De acordo com o doutor Pedro Mendes, é muito importante evitar as marcas que fazem propagandas de sapatos com salto para meninas, pois eles podem gerar muitas dores nas pernas e nos pés, em uma idade importante de desenvolvimento. Criança não deve usar salto em nenhuma situação antes dos 12 anos de idade.

Reportagem, Janary Damacena