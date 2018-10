ENEM 2018: Professor dá dicas para candidatos que vão fazer a prova

Com a data do Exame Nacional do Ensino Médio cada vez mais próxima, o nervosismo vai tomando conta dos quase seis milhões de candidatos que vão realizar a prova neste ano. Segundo o professor Rubão, que é coordenador de cursinho, o mais importante é controlar a ansiedade.

O professor destaca que, no dia anterior da prova, o candidato deve visitar o local do Exame, calcular quanto tempo vai gastar para resolver as questões, já pensar no meio de transporte e, o mais importante, separar o documento de identidade.

Este ano também trará uma grande mudança para os alunos: o horário de verão, que se inicia no dia 4 de novembro, no primeiro fim de semana de realização das provas. A dica que o professor passa para os alunos que vão sofrer com o novo horário é ir se adequando dias antes.

“Eu costumo associar para os alunos que o horário de verão é como se fosse um fuso horário, nós demoramos um tempo para adaptar ao fuso horário quando a gente viaja. Então, o aluno que quer chegar dia 4 de novembro, dia da primeira prova, e não ter o grande impacto do horário de verão, o interessante seria ele já uns dois, três dias antes começar a tentar mudar o horário dele, obviamente não uma hora, mas mudar gradualmente. Vai dormir 15 minutos mais cedo no primeiro dia, acordar 15 minutos, 30 minutos mais cedo para chegar no dia da prova o corpo já estar mais acostumado e não sofrer tanto”.

Outro momento comum de desespero dos alunos, segundo o professor, é o conhecido “branco” na cabeça, quando o estudante esquece como se resolve uma questão. Para esses casos, Rubão recomenda, primeiramente, manter a calma.

“O tal do branco é meramente um aspecto psicológico. O aluno sabe a matéria e dá branco, isso é um aspecto psicológico. Então, o aluno tem que respirar, controlar a ansiedade, vai para a próxima questão e depois voltar para questão que ele deixou em branco”.

Com a ansiedade aumentada, muitos alunos começam a alterar a rotina semanas antes de realizar a prova. A dica que o professor é que os estudantes não troquem as horas de sono para estudar.

O Enem acontece nos dias 4 e 11 de novembro. As provas começam à uma e meia da tarde, no horário oficial de Brasília, e terminam às sete da noite, no primeiro dia, e às seis e meia da tarde, no segundo dia.