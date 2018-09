Empresário é preso por adulterar hodômtero de carro à venda no RN

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Polícia Militar prenderam na terça-feira (4) um lojista que estava expondo à venda um carro com a quilometragem adulterada, em uma loja na zona Sul de Natal.

O painel de um Voyage ano 2013 indicava 91.457 quilômetros, quando a real quilometragem real passava de 270 mil. O lojista foi conduzido para a Central de Flagrantes e autuado, sendo liberado após pagamento de fiança.

A operação Vitruvius, deflagrada pelo MPRN no dia 26 de junho, desarticulou esquema de fraudes por meio da adulteração de marcadores de quilometragem de veículos, os hodômetros.

As investigações apontam que em apenas 45 dias pelo menos 202 veículos tiveram seus hodômetros adulterados. No dia da deflagração da operação, seis mandados de prisão preventiva e outros 50 de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e ainda em João Pessoa, capital da Paraíba.

A operação Vitruvius apura crimes contra as relações de consumo, associação criminosa e estelionato. Em junho, foram presos preventivamente os adulteradores do esquema. A 59ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Natal investiga a atuação do grupo desde 2017.

Nas interceptações telefônicas, foram captadas conversas em que pessoas negociavam com os investigados novas adulterações de hodômetros de veículos usados com a finalidade de incrementar os valores cobrados pelos carros usados, colocando-os à venda em condições impróprias ao consumo. Pelo o que foi apurado, os criminosos obtiveram um rendimento considerável e geraram prejuízos incalculáveis para as vítimas.

O nome da operação do MPRN é uma homenagem a Marcus Vitruvius Pollio (século I a.C), engenheiro militar romano e arquiteto, um dos precursores do hodômetro.