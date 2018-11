Empresária é encontrada morta após ser sequestrada no interior do RN

O corpo da empresária Maria da Conceição de Lima Barbosa, de 56 anos, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, 08, na zona rural de Pedro Velho, a 90 quilômetros de Natal. A vítima, dona de uma posto de combustíveis na cidade de Santo Antônio, havia sido levada como refém por assaltantes na quarta-feira à tarde.

Maria da Conceição e a filha saindo de Santo Antônio a caminho de Natal quando o carro em que estavam foi abordado por três criminosos em um Gol. Dois bandidos entraram no carro das vítimas e levaram mãe e filha. No entanto, a jovem foi liberada pouco tempo depois.

Os criminosos queriam o dinheiro do posto de combustíveis. De acordo com familiares da empresária, Maria da Conceição entregou um envelope com cerca de R$ 3 mil em dinheiro, tudo o que tinha com ela.

De acordo com a PM, Maria da Conceição foi assassinada com um tiro de espingarda na cabeça.

Ainda na noite da quarta-feira, o carro da empresária foi encontrado em Mamanguape. Dentro do veículo, estavam a bolsa da empresária, um notebook e outros objetos.