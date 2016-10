Empresa se une a entidade em evento filantrópico de homenagem às crianças

A Crop Agrícola realizou no último sábado, 15, conjuntamente com o Lar da Criança Pobre de Mossoró, um evento destinado as crianças atendidas pela entidade filantrópica que há mais de 37 anos faz um trabalho social de grande importância.

Uma manhã recreativa com distribuição de presentes, algodão doce, crepe e pipoca, alegrou e descontraiu dezenas de crianças.

Segundo a coordenação da empresa, uma forma de mostrar reconhecimento e gratidão as irmãs Elen e Cristina, por todo o trabalho que desenvolvem na área social da cidade.

O Lar da Criança Pobre de Mossoró atende pessoas em situação de risco nas mais diversas formas de acolhimento, além de manter quatro escolas em Mossoró.

A entidade vive exclusivamente de doações, que são aplicadas em seus diversos projetos sociais. Um dos exemplos é o São Lucas Evangeliza, que leva alimentos, orientação e informações para bairros periféricos.

Também atua distribuindo refeições para os acompanhantes dos pacientes nos hospitais e através do programa São Pedro/São Paulo, leva a palavra de Deus a presos. A entidade tem sua sede na rua Salem Duarte, Abolição II.