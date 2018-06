Empresa Júnior da Ufersa realiza workshop gratuito sobre empreendedorismo e contabilidade

A Empresa Júnior de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), a Contabilize Jr, realiza na próxima quarta, dia 06, o I Workshop Empreendedorismo e Contabilidade da Universidade. O evento é gratuito e será no Auditório da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação a partir das 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Entre os participantes estão confirmadas as presenças do Gerente Acadêmico da UnP Mossoró, Brenny Dantas de Senna, que vai falar sobre o “Impacto do Empreendedorismo na Vida Profissional”, e também a presença do empresário e publicitário, Carlos Gregório, que vai falar sobre o tema “Empreender para Vencer”.

Representando a Ufersa e o curso de Ciências Contábeis, estará o professor Erivando Júnior que vai falar como um mototaxista chegou a ser professor universitário.