Empreendimento oferece crossfit em meio a natureza neste domingo em Natal

Atividade de condicionamento físico em alta entre os que buscam a boa forma, o crossfit tem sua prática muito associada aos boxes, locais fechados onde são instalados os equipamentos utilizados pelos crossfiteiros. No domingo (25), porém, os movimentos funcionais e de alta intensidade vão ter um novo cenário em Nova Parnamirim, aberto e com muito verde: o boulevard de acesso ao condomínio reserva YBY Natureza.

Trata-se de mais uma edição do evento Viver YBY, realizado pelo próprio empreendimento e que, desta vez, terá como foco a atividade mais procurada por quem se cuida. Os educadores físicos Leila Maia e Danilo Mendonça são os convidados para o “Entendendo o crossfit”, um aulão com ar puro e contato com a natureza. Música, massagens e recreação infantil também na programação.

O diretor executivo da Habitax Urbanismo, Moisés Dantas, conta que o evento reforça o compromisso do condomínio reserva com a qualidade de vida e com os moradores do entorno do condomínio. “Uma das vantagens de morar num empreendimento como esse, é poder praticar atividades físicas ao ar livre e com total segurança. Estamos abrindo essa oportunidade à toda a sociedade”, explica ele.

O Viver YBY é gratuito, aberto ao público e não faz restrição etária. O YBY Natureza fica localizado na Av. Ásia, logo após o prolongamento da Av. Professor Olavo Lacerda Montenegro, entre os Green Club 2 e 3, em Nova Parnamirim, e segue modelo já implantado em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que permite a integração total entre as casas e a área verde. No condomínio potiguar, as reservas naturais somam tamanho três vezes maior que o do Bosque dos Namorados.