Empreendedorismo: jovens representarão Mossoró em feira nacional

Produto tipicamente nordestino representará Mossoró na etapa nacional da Feira Nacional de Empreendedorismo (FNE), em abril de 2017, em Londrina (PR). É que a empresa Recanto da Tapioca venceu a etapa local da FNE, na noite desta sexta-feira, no Centro Brasileiro de Cursos (CEBRAC).

O empreendimento desbancou outros três projetos de empresa participantes do evento, que mobilizou dezenas de alunos do Cebrac Mossoró, a maioria entre 14 e 18 anos. A iniciativa visa justamente acender o espírito empreendedor no jovem mossoroense, através da qualificação profissional.

“Temos uma ideologia diferenciada, de retirar o termo emprego e incutir o empreendedorismo na mente dos jovens, para que não tenham como meta apenas conseguir um posto de trabalho, mas criar projetos, empresas, que gerem novas perspectivas”, comenta o professor Jeferson Fernandes.

Tradição e tecnologia

A Recanto da Tapioca venceu com 31% dos votos dos jurados. Entre as inovações da empresa, um aplicativo para pedidos de pratos e de contas pelo smartphone. “A tapioca recheada de Mossoró tem tudo para se destacar na etapa de Londrina”, acredita o estudante Marcel Soares, membro da equipe.

A coordenadora pedagógica do Cebrac Mossoró, Raniela Ricarte, elogiou o engajamento dos estudantes e avaliou que a FNE local cumpriu seu papel. “Como nossos cursos profissionalizantes vão além de aspectos técnicos, a feira ensinou nossos jovens a desenvolver seu lado empreendedor”, observa.