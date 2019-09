Pedalar em troca de milhas é a principal proposta da Ecomilhas, um projeto de mobilidade urbana sustentável inspirado no sistema de prêmios de milhas aéreas e que foi criado no Brasil por um jovem empreendedor.

A ideia, uma das finalistas do prêmio Empreenda Santander, visa promover o uso do transporte “limpo” no país, cujas maiores cidades estão entre as mais congestionadas do mundo.

Agência EFE