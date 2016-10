EMPARN leiloará bovinos durante a Festa do Boi 2016

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN) realizará durante a 54ª Festa do Boi, em Parnamirim, o “Leilão EMPARN e Convidados”, que disponibilizará aos criadores do Estado 45 lotes de bovinos das raças Gir, Guzerá, Pardo-Suíça e Sindi, além de jumentos Pega e burros mulos.

O Leilão acontecerá no Tattersal de Leilões do Parque Aristófanes Fernandes no próximo domingo, 09 de outubro, às 18h.

A Emparn participará com 25 lotes oriundos das Estações Experimentais de São Gonçalo do Amarante (Gir e Guzerá), Terras Secas, em Pedro Avelino (Sindi) e Cruzeta (Pardo-Suíço). Em nota, a empresa informou que os lotes são compostos por animais selecionados das cabeceiras dos rebanhos com alto valor genético e produtividade leiteira.

Entre os convidados está a Agropecuária Bosque dos Ipês, que disponibilizará 15 lotes de matrizes Gir Leiteiras de excelente qualidade, além de selecionadores do Ceará com três lotes de Gir Leiteiras e Rodrigo de Oliveira Maranhão com dois lotes da raça Sindi. Participará ainda o criador José Bezerra de Araújo Júnior, ofertando lotes de jumentos Pega.

Interessados no leilão podem consultar o edital na sede da Empresa, na Estação Experimental do Jiqui, localizada na Avenida Eliza Branco Pereira dos Santos, s/n, em Parnamirim, ou pelo telefone 3232-5864, das 8h às 13h.