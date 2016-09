EMPARN firma parceria técnica para fortalecimento da apicultura no RN

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), vão assinar um Termo de Cooperação Técnica para a utilização de parte da Base Experimental Rommel Mesquita de Faria, no Jiqui. Será instalado um aviário receptor para o armazenamento e transferência de enxames de abelhas recuperados para apicultores norte-rio-grandenses previamente cadastrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O objetivo da cooperação técnica é preservar populações apícolas, capturando enxames que se instalam em zonas urbanas, incrementar o percentual de atendimento em captura de enxames apícolas por parte do Corpo de Bombeiros e, dessa maneira, possibilitar a distribuição dos enxames aos apicultores que se enquadram nas diretrizes do Pronaf.

A área demarcada na estação experimental da EMPARN para o funcionamento do apiário receptor é de dois hectares, nas proximidades da Mata Atlântica. Serão disponibilizadas 12 colméias modelo Langstroth e 24 melgueiras para início das atividades. A UFRN também vai disponibilizar dez colméias modelo Langstroth e 20 melgueiras e fornecerá a alimentação para os enxames, além de ministrar cursos e treinamentos aos militares que trabalham no serviço de capturas dos exames. Outra obrigação da UFRN/EAJ é realizar pesquisas científicas que contribuam para o fortalecimento da cadeia produtiva apícola no Estado.