Emater-RN convoca produtores de leite para assinatura de termo de compromisso

Os produtores de leite do Rio Grande do Norte que concorreram às chamadas públicas do Programa Leite Potiguar (PLP) podem acessar a partir desta terça-feira, 07 de fevereiro, o termo de compromisso de compra e venda para o Governo do Estado.

O documento deverá ser assinado e entregue em um dos escritórios do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN) até o dia 30 de março.

As listas dos produtores aptos (agricultura familiar e médios produtores), assim como o termo, estão disponíveis no site da Emater-RN (www.emater.rn.gov.br). O Governo do Estado só poderá adquirir o leite a partir de fornecedores dessa lista.

A relação com os nomes foi finalizada após cruzamento de dados fornecidos pelo Idiarn. Somente permanecem aptos os criadores que vacinaram o rebanho contra febre aftosa.

Número de produtores beneficiados

A Emater-RN selecionou 2.256 fornecedores de leite, sendo 1963 produtores da agricultura familiar (87%) e 293 não pronafianos (12,9%) – os médios e grandes produtores.

A região que lidera o número de fornecedores aptos é a de Assu, com 486 produtores, seguido pela região de Currais Novos, com 475 produtores aptos. Ao todo, se inscreveram no processo 2.590 produtores. Até 2015, o PLP reunia apenas 176 fornecedores em todo o estado.