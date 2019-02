Em reencontro com o ‘carrasco’, Atlético recebe a Juventus de CR7

O Atlético de Madrid encara um grande desafio nesta quarta-feira, quando receberá no estádio Wanda Metropolitano a Juventus do atacante Cristiano Ronaldo, que nos últimos anos levou a melhor sobre o clube espanhol nos confrontos decisivos da Liga dos Campeões, quando defendia o Real Madrid.

A partida de ida do confronto, válido pelas oitavas de final do torneio, marcará o reencontro do craque português, que disputa sua primeira temporada pela Juventus, e o time que precisou se contentar com dois vice-campeonatos em 2014 e 2016 diante do “carrasco”.

Em 31 jogos disputados contra o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo marcou 22 gols, incluindo o quarto do Real Madrid na goleada por 4 a 1 na dramática final de 2014, decidida na prorrogação após Sergio Ramos empatar a partida em 1 a 1 nos acréscimos do segundo tempo.

Pelas semifinais em 2017, o português marcou todos os gols da vitória por 3 a 0 no clássico da ida. O Atlético ganhou a segunda partida por 2 a 1, mas não foi o suficiente para ficar com a vaga na final, e o título acabou na sala de troféus do Real.

Em compensação, o Atlético de Madrid tem demonstrado uma grande superioridade contra times da Itália. Nos últimos nove jogos disputados, o time colchonero saiu triunfante em sete e empatou duas vezes.

O último confronto entre Atlético e Juventus pela Champions ocorreu na fase de grupos da temporada 2014-2015. O time espanhol se sobressaiu com uma vitória por 1 a 0 em casa e um empate sem gols como visitante.

É possivel que a “lei do ex” marque presença no duelo da capital espanhola, já que ambos os times contam com atacantes com passagens pelo clube rival.

O Atlético tem Álvaro Morata, que deixou a Juventus em 2016 para voltar ao Real Madrid, se transferiu para o Chelsea no ano seguinte e em 2019 foi emprestado ao clube espanhol. A Juventus conta com Mario Mandzukic, que em 2015 trocou o Atlético pela equipe italiana.

O técnico Diego Simeone só tem uma dúvida para fechar o time que irá a campo: o companheiro de Antoine Griezmann no ataque. As opções são Morata e Diego Costa, que voltou ao time após mais de dois meses de recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo à qual foi submetido.

Apenas Lucas Hernández desfalcará o time. O lateral-esquerdo perderá a segunda partida consecutiva devido a um estiramento no joelho direito. Recuperado de uma lesão na coxa direita, Koke deve ser titular, mas Thomas Lemar aparece como alternativa no meio.

Do outro lado, a Juventus chega à partida com o elenco quase completo, exceto pelo atacante Juan Cuadrado, lesionado. Após desfalcarem a equipe no fim de janeiro, os zagueiros Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini se recuperaram das lesões e estão à disposição do técnico Massimiliano Allegri.

Desfalque na vitória por 3 a 0 sobre o Frosinone na sexta-feira passada por suspensão, o lateral-esquerdo Alex Sandro está confirmado de volta ao time titular.

Allegri, que já deixou claro que a Juventus precisa balançar as redes em Madri para facilitar a partida de volta, ainda pensa em como formará o ataque. Paulo Dybala deve atuar mais recuado, atrás de Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Douglas Costa e Federico Bernardeschi podem entrar pelas pontas no segundo tempo.

Em Gelsenkirchen, o outro duelo desta quarta-feira coloca frente a frente duas equipes em situações opostas: o Schalke 04, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, e o Manchester City, que disputa o título do Inglês.

Os donos da casa não poderão contar com Omar Mascarell, suspenso, nem Benjamin Stambouli, Alessandro Schöpf e Breel Embolo, lesionados. Os desfalques dos ‘Citizens’ são Benjamin Mendy, Vincent Kompany e Claudio Bravo, todos por lesões.

Este será o reencontro do atacante Leroy Sané, um dos destaques do City, com o clube pelo qual foi revelado. Já o zagueiro Matija Nastasic, do Schalke, enfrentará a equipe que defendeu de 2012 a 2015.

Prováveis escalações:.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín e Filipe Luís; Saúl, Rodri, Thomas e Koke; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Pjanic e Matuidi; Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Técnico: Massimiliano Allegri.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha), auxiliado pelos compatriotas Thorsten Schiffner e Marco Achmüller.

Estádio: Wanda Metropolitano, em Madri (Espanha).

Agência EFE