Em Nova York, Sônia Guajajara representa indígenas em protesto pelo clima

Com trajes indígenas, a ativista Sônia Guajajara participou nesta sexta-feira da grande manifestação realizada em Nova York contra a mudança climática “para representar os povos indígenas do mundo”.

“Viemos para denunciar ao governo (do presidente Jair Bolsonaro), que está acabando com todos os direitos dos povos indígenas e com o meio ambiente. Nós nos unimos às vozes do mundo para denunciar o genocídio no Brasil e também para falar do papel dos povos indígenas e dos seus territórios em manter o equilíbrio do clima”, disse Guajajara em entrevista à Agência Efe.

Agência EFE