Em nota, UERN declara que aulas podem parar devido à paralisação dos caminhoneiros

Nesta sexta-feira (25), a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) publicou uma nota oficial alegando que está atenta aos desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros.

Assinada pelo reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto e pela vice-reitora Fátima Raquel Rosado Morais, o comunicado afirma que há possibilidade de interrupção de aulas.

Segundo a publicação, “a Universidade reforça que está atenta, e caso a greve dos caminhoneiros provoque algum tipo de transtorno que afete o transporte dos membros de nossa comunidade acadêmica a Reitoria tomará as devidas providências, revendo horários e até mesmo suspensão de atividades”.