Em nota, Prefeitura de Mossoró garante o repasse à LMECC

Em nota, a Prefeitura Municipal de Mossoró afirmou que o repasse à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) será feito nesta terça-feira (12), ou seja, dentro do prazo estipulado pela LMECC, que paralisaria suas atividades a partir do dia 18 de junho devido à falta de verbas.

O comunicado afirma que o processo da produção referente a abril foi concluído no final do mês anterior e chegou somente nesta segunda (11) à Secretaria Municipal de Saúde. Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Mossoró informa que realizará o pagamento referente ao plus da complementação dos serviços prestados pela Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) terça-feira (12) e até quarta-feira (13) a produção do mês de abril.

É importante ressaltar que o processo da produção referente a abril foi concluído no final do mês anterior e chegou hoje à Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, os encaminhamentos foram dados também nesta segunda, cumprindo os prazos de pagamento.

A Prefeitura investiu no tratamento de pacientes oncológicos de Mossoró e região, através da LMECC, quase quatro milhões de reais de novembro do ano passado até os primeiros meses deste ano. Com os valores que serão repassados esta semana, o montante chega a quase R$ 5 milhões.

O Município ratifica o compromisso com os pacientes e familiares que enfrentam o tratamento contra o câncer e demonstra, através dos investimentos nessa área da saúde, que vem honrando os acordos firmados”.