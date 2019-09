Sarau Insurgências Poéticas apresenta experimento teatral ‘Mar Íntimo’ em homenagem aos 91 anos de Zila Mamede. O evento será no domingo, 29 de setembro, às 18 horas, no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel (TCP), em Tirol, Natal.

Os ingressos serão vendidos antecipadamente no Bardallos Comida e Arte e no Estúdio Afetivo Carlota, a R$ 15,00. No dia da apresentação, na bilheteria do Teatro, custará R$ 20 (inteira).

Edição: Marcos Barbosa

Brasil de Fato