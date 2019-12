Em Mossoró, técnico em ar-condicionado mata uma mulher, baleia outra e depois comete suicídio

Mossoró registrou mais um homicídio na manhã de hoje, elevando para 206 o número de assassinatos na cidade.

O fato ocorreu no final da manhã desta quinta feira 12 de dezembro de 2019 na Rua Silva Jardim confluência com a Coelho Neto no bairro Boa vista.

Segundo informações da polícia, o militar Marcelo Cristovão de Lima 37 anos teria chegado na residência, atirando na Ex-companheira, Luciana Kerlley dos Santos Gustavo e uma amiga que se encontrava ao seu lado, conhecida como Nice, 37 anos, que acabou sendo baleada, morrendo instantaneamente. Pelas informações, a vítima nada tinha a ver com o caso, morrendo por estar no local nesse momento.

Marcelo após atirar nas duas mulheres tirou sua própria vida, usando a mesma arma utilizada no crime.

A polícia foi informada de que Luciana teria rompido o relacionamento com Marcelo há alguns. dias, mas o mesmo estaria insistindo para que ocorresse o retorno do romance

A Ex-companheira de Marcelo ficou gravemente ferida, com tiros na cabeça, sendo socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Esse foi o 206º crime ocorrido na cidade durante o ano de 2019.