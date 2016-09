EM MOSSORÒ – Primeira dama confirma acordo entre Silveira e Tião e afirma que candidato do PSDB compra votos

Uma denúncia apresentada pelo portal de notícias natalense NoAr, pode mudar o rumo da eleição mossoroense. A denúncia tem como base um áudio gravado em reunião realizada com o comando de campanha do prefeito Francisco José Jr.

Na conversa, gravada por um dos participantes, a primeira dama do município, Amélia Ciarlini destaca a existência de um pacto com o adversário Tião Couto (PSDB), com o objetivo de anular a possibilidade de ataques entre os dois candidatos, com o objetivo de enfraquecer a candidata Rosalva Ciarlini.

A voz que é atribuída a Amélia destaca os termos do acordo onde Tião estaria agindo nas bases eletorais sem a interferência de candidatos a vereador e com o uso de dinheiro, num suposto esquema de compra de votos.

O diálogo, segundo a denúncia, teria ocorrido dias após o episódio onde Amélia efetuou cobrança pública ao governador Robinson Faria via Facebook. A reunião teria sido gravada na residência do prefeito Francisco José Jr.

O Portal NoAr identificou nas gravações a voz de Amélia Ciarlini, Frederick Escóssia, um dos nomes de confiança do prefeito e o jornalista Neto Queiroz, cuja agência de publicidade presta serviço à Prefeitura de Mossoró e à Câmara Municipal.

– Veja o teor da conversa

FREDERICK ESCÓSSIA […] Eu acho que é uma deixa.

AMÉLIA CIARLINI: Peraí, deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu num vou bater em Tião também.

FREDERICK: Não é…

AMÉLIA: Nós vamos falar de Tião também. Porque a gente não falou de Tião e já tem quatro dias que ele tá na frente da UBS [unidade básica de saúde].

NETO QUEIROZ: Na frente da UBS?

MULHER NÃO IDENTIFICADA: No programa eleitoral dele

AMÉLIA CIARLINI: Eu não tenho pra que mentir e não minto pá [sic] ninguém, e é por isso fiz aquele vídeo. Existe um pacto entre Tião e Silveira, certo? Tanto jurídico como político. Esse pacto é… você… Quem tiver melhor, certo, faz a junção. Para não morrer e os Rosado não voltar [sic]. Não existe uma nem certa nisso. Tudo pode mudar.

NETO QUEIROZ: […] Nenhuma agressão entra. Nem nós batemos em Tião nem Tião bate na gente. Nem juridicamente a gente aciona eles em nada nem eles acionam a gente em nada. E nem a gente agride de lá e nem ele agride de cá. O nosso objetivo comum é Rosalba.

Em outro trecho da conversa, Amélia apresenta detalhes do acordo.

AMÉLIA: Tião não está jogando com os vereadores. Tá jogando com as bases, indo direto pro dinheiro. Então, ou seja, a gente cresce no nosso discurso e ele cresce em cima de Rosalba. Ok?

O Portal NoAr conseguiu contato apenas com Neto Queiroz que negou o teor da conversa.