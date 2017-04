EM MOSSORÓ – Madrugada de encerramento de vaquejada tem 70 autuados pela Lei Seca

Na madrugada de encerramento da vaquejada realizada em Mossoró neste fim de semana foram autuados 70 condutores de veículos em operação realizada pelas equipes da Polícia Militar.

A equipe da Lei Seca se dividiu em duas barreiras estratégicas situadas na saída da festa e conseguiu flagrar um bom número de motoristas que desrespeitaram a lei e dirigiam sob efeito de bebida alcoolica.

Quase mil veículos foram abordados, sendo que 70 condutores foram autuados por crimes diversos de álcool e direção. Destes, oito foram autuados em flagrante de delito na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

A equipe da Lei Seca é composta por 22 policiais militares sob o Comando do Capitão Isaac. Ações como esta são realizadas em várias partes do estado com o intuito de coibir motoristas que insistem em dirigir após terem ingerido bebida alcoólica.

As operações continuam tanto na capital como no interior do Estado.