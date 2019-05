Em Mossoró, casal é assassinado dentro de casa, no Alto da Pelonha

Por volta das 03 horas da manhã de hoje, um duplo homicídio aconteceu em uma Rua Projetada próximo à caixa d’água no Alto da Pelonha em Mossoró RN.

Alexsandro Ferreira Senhor, 26 anos, ex-presidiário foi executado com tiros de escopeta e pistola dentro do quarto em que dormia.

A esposa, Pauliana Medeiros de Melo, 26 anos, natural de Areia Branca foi executados também com tiros de escopeta e pistola, quando tentava fugir dos criminosos, que arrombaram o portão para invadirem a casa.

Os criminosos deixaram registrado na parede a sigla do Primeiro Comando da Capital “PCC BH”, motivo pelo qual se admite que pertençam à facção que comando os crimes na região do bairro Belo Horizonte em Mossoró.

Segundo depoimentos de testemunhas, foram ouvidos cerca de 50 tiros no local. A equipe de pericia do Itep encontrou mais de 20 capsulas de pistola e ferimentos compatíveis com tiros de pistola e escopeta, no marido e na esposa.

Segundo a policia, Alexsandro Sandro tinha passagem pelo sistema prisional do estado, inclusive com histórico de fazer parte de quadrilha de assaltantes de banco.