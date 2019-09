Em Juazeiro, Cine Sesc exibe gratuitamente documentários com questões contemporâneas

As próximas edições do Cine Sesc acontecem nos dias 24 e 25 de setembro, na unidade do Sesc Juazeiro com os filmes “Meu Corpo é Político” e “Martírio”, respectivamente. O primeiro é um documentário de 2017 que mostra o cotidiano de quatro militantes LGBT que vivem na periferia de São Paulo.

Ainda sob a ótica brasileira, o documentário Martírio, também de 2017 trata de uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil habitante das terras do centro-oeste brasileiro.

As seções são gratuitas, com início às 19h, no Teatro Sesc Patativa do Assaré, na sala de ensaio, 1º andar. Classificação: 12 anos.

Brasil de Fato