Em jogo eletrizante, Palmeiras bate Galo no Brasileirão

Do jeitinho que o torcedor gosta. O Brasileirão já retomou às atividades a pleno vapor e, neste fim de semana, nove jogos agitaram a 14ª rodada. No jogo mais emocionante deste domingo (22), o Palmeiras levou a melhor e afastou de vez qualquer início de crise. O Verdão recebeu o Atlético Mineiro diante de seu torcedor, no Allianz Parque. E não demorou para sair o primeiro gol. Logo aos dois minutos de jogo, o zagueiro Juninho falhou de forma bizarra na frente da grande área. Moisés, camisa dez palmeirense, não perdoou e bateu no canto, sem chances para o goleiro Victor. Um a zero para o Palmeiras.

Com o gol tão precoce, o Galo apresentou sinais de nervosismo, enquanto os donos da casa cozinharam o jogo. Moisés teve outra chance, mas parou no travessão. Na segunda etapa, a coisa esquentou. Com mais vontade dos dois lados e menos preocupação tática, o jogo ficou mais eletrizante. Mais uma vez, o grito de gol ecoou cedo. Aos cinco minutos, Luan aproveitou rebote e deixou tudo igual. Aos trinta, Bruno Henrique colocava o Palmeiras na frente do placar novamente e começava a escrever sua história no jogo. O Galo não se abateu. Chará empatou novamente aos 35. No apagar das luzes, aos 48, Bruno Henrique fez de cabeça e decretou a vitória palmeirense. Placar final, Palmeiras três, Atlético Mineiro dois. O Verdão assumiu a quinta posição com a vitória, já o Galo caiu para o quarto lugar.

Nesta segunda-feira (23), Internacional e Ceará fecham a rodada do Brasileirão em situações bem diferentes. Em caso de vitória, o Colorado assume o terceiro lugar e se aproxima ainda mais dos líderes. Já para o Vozão, os três pontos podem tirar a equipe da lanterna do campeonato.