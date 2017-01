Em fase de preparação Potiguar vence amistoso no Ceará

O Potiguar venceu o Horizonte em amistoso realizado na tarde da quarta-feira (4) no estádio Domingão, em Horizonte/CE, região metropolitana de Fortaleza. Os gols do Potiguar foram marcados por Diego, Cleiton Junior e Luiz Alberto. Robert marcou o gol do Horizonte.

A equipe alvirrubra abriu o placar aos quatro minutos. Lucy Junior fez boa jogada pela esquerda e tocou para Diego, que livre só empurrou para o fundo do gol. Aos 33 minutos, Robert em cobrança de falta empatou o jogo para os dono da casa.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo Cleiton Junior aproveitou rebote do goleiro do Horizonte, após finalização de Ciel em boa jogada pela esquerda. O terceiro gol saiu aos 19 minutos. Ciel cobrou falta pela direita e o zagueiro Luiz Alberto cabeceou firme, sem chances para o goleiro. 3 a 1 Potiguar.

O Time Macho atuou com Rafael Dida; Lucas Marques (Batata), Luiz Alberto (Marinho), Claudio Baiano e Ciel; Sidney, Jozicley (Fernandes) (Rummenigg), Diego (Jefferson), Lucy Junior (Ju); Giovanni (Mikael) e Cleiton Junior (Juan). Técnico: Zé Roberto. O elenco retornou com suas atividades na quinta-feira, 05, no campo da Ufernsa – Universidade Federal Rural do Semi-Árido. (Fonte: potiguardemossoro/Marcelo Diaz assessor de comunicação).